ANP lança concurso para 48 vagas com salários de até R$ 6.130

As inscrições para o concurso poderão ser feitas das 10h do dia 11/7 às 18h do dia 1/8/2022 pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/anp_22_pss. A taxa é de R$ 149,40.

Ao todo, são 48 vagas para nove atividades, relacionadas a fiscalização da produção de combustíveis, fiscalização de infraestrutura e movimentação, regulação de novas atribuições e fiscalização do abastecimento.

Há vagas para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Salvador e São Paulo.

A seleção inclui provas objetivas e prova de títulos.