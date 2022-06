Antes da traição, Piqué disse que Shakira se recusava a se casar

Uma separação inesperada caiu como uma bomba no cenário internacional. Shakira e o Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, já não dividem o mesmo teto. A popstar colombiana descobriu uma traição do jogador e colocou um fim na relação de mais de 12 anos, que rendeu dois filhos. Contudo, em sua entrevista mais recente, ocorrida em maio, Piqué revelou um detalhe que poucos sabiam: ele e a cantora não eram casados. Acredite!

E sobretudo, a ideia de não subir ao altar partiu da própria Shakira, que nunca viu a necessidade de registrar num papel o seu amor por ele. A confissão inédita de Piqué foi dita ao amigo e ex-jogador inglês Gary Neville, em seu canal no YouTube.

“Não sou casado. É a nossa mentalidade. Eu gosto de como estamos agora. Temos dois filhos, funcionamos bem como casal e não precisamos ser casados“, assegurou ele, deixando claro também que não havia planos de casamento em vista.

Traição e a vida de Gerard Piqué na noitada

A traição foi informada com exclusividade pelo El Periódico, o mais influente tabloide da Espanha. Gerard Piqué, inclusive, já deixou a casa em que morava com a artista e voltou para o seu antigo apartamento, em Barcelona. A mesma publicação também garante que ele já circula por baladas acompanhado de amigos e sempre cercado por mulheres.

Shakira e Piqué, a história de amor

Piqué e Shakira, sobretudo, formam um dos casais mais badalados do showbiz. Ambos possuem uma carreira ampla e de sucesso em seus diferentes ramos de atuação.

Eles se conheceram graças à gravação de Waka Waka, a música oficial da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Algumas versões, entretanto, apontam que eles já haviam se encontrado em Madrid antes disso.

O flerte começou antes dele entrar em campo na Copa do Mundo. Shakira chegou primeiro à África do Sul. Já Piqué, por sua vez, enviou uma mensagem com o pretexto de conhecê-la melhor.

“Eu perguntei a ela: ei, qual é a temperatura na África do Sul? É a típica pergunta estúpida. Uma resposta normal seria ‘está muito frio, traga um casaco’, mas ela detalhou como estava frio a cada hora. E eu disse a mim mesmo: ‘Isso não é normal‘“, lembrou Gerard em uma entrevista no ano passado.