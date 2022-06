Após descobrir amantes de Belo, Gracyanne Barbosa ‘solta o verbo’ e escancara que o cantor acaba com o seu dinheiro

Na quinta-feira (16), Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para ‘soltar o verbo’ sobre o companheiro famoso. É que a influenciadora digital afirmou que Belo acaba com o seu dinheiro e movimentou a web.

Na publicação em seus Stories do Instagram, Gracyanne Barbosa compartilhou um vídeo onde mostra 4 coisas que acabam com o seu dinheiro. “Mostre 4 coisas que acabam com seu dinheiro”, escreveu a musa fitness.

E logo na sequência, mostrou seus 3 cachorros e seu marido, que apenas riu no final do vídeo. Na legenda da publicação, Gracyanne apenas escreveu. “Mas vale a pena”, disparou a esposa de Belo.

A publicação rendeu muitas curtidas e vários comentários, tanto de fãs quanto de famosos, que brincaram com a situação. “O último é o que mais gasta”, escreveu uma fã de Gracyanne. Assim como uma outra usuária, que também deixou seu comentário. “Ameeei! Eu achava que viria uma lista fitness”.

AMANTES DE BELO

O casal estão juntos desde 2009, onde Gracyanne Barbosa também enfrenta burburinhos de pessoas que tentam a todo custo criar uma intriga em seu relacionamento com o pagodeiro.

Em entrevista recente para o programa TV Fama, da Rede TV!, Gracyanne abriu o coração e declarou que em suas redes sociais surgem muitos comentários de mulheres afirmando que são amantes do cantor. Para a sua própria saúde mental, ela disse que ignora todas as “inimigas”.

“Realmente surgem muitos rumores, perco as contas de quantas fotos recebo de shows [com outras mulheres]”, disse a musa fitness, que confessou ficar incomodada, mas que não leva adiante.

“Se eu for atrás de todo mundo que é amante do Belo, não faço mais nada”, detonou. Sendo assim, Gracyanne revelou que existem muitas mulheres tentando atrapalhar o casamento dela com Belo, mas não dá a mínima e segue firme e forte com o maridão.