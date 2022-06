Após meses, Sena Madureira volta a registrar casos de Covid-19; cobertura vacinal é baixa

O município de Sena Madureira voltou a registrar nesta terça-feira (29), casos da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, 03 moradores testaram positivo para a covid e há um caso em análise aguardando o resultado do exame. Apesar disso, não há ninguém internado.

O coordenador do setor de imunização da Secretaria Municipal de saúde, Donizete Fernandes, chama a atenção dos moradores para a questão da vacinação. “A maneira mais eficaz de se proteger é tomando a vacina. Tem que se concluir todo o ciclo, não somente tomar a primeira dose. Todas as unidades de saúde disponibilizam as doses da vacina contra a doença”, enfatizou.

De acordo com levantamento, o número de pessoas que retornaram às unidades de saúde para tomar a dose de reforço ainda é pequeno em Sena Madureira. Lembrando que o sistema de saúde já está ofertando até mesmo a quarta dose. Nesse sentido, podem tomar a quarta dose pessoas com 40 anos de idade em diante.

No decorrer de toda a pandemia, 78 mortes provocadas pela covid-19 foram registradas em Sena Madureira.