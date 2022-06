Blog do Ton: Márcia Bittar, PL, Cameli e os bastidores da escolha que movimentou a política acreana

O assunto político do final de semana foi a escolha de Márcia Bittar (PL-AC) como vice do governador Gladson Cameli, indicada pelo próprio partido e o grupo do senador Marcio Bittar (UB-AC).

Não faltou analista político que se dispusesse a comentar sobre o assunto. Como foram várias e desencontradas as falas a respeito do caso, muitas delas sem um mínimo conhecimento, me dispus a desenhar o que aconteceu no final de semana.

Na sexta-feira (24), o site AC24Horas noticiou que, “em reunião com Bittar, Gladson anuncia que PL irá compor chapa majoritária nas eleições 2022”.

No sábado (25), uma reunião composta por membros do PL, União Brasil, Republicanos e grupo do senador Marcio Bittar, chancelou o nome de Márcia Bittar como a escolhida do partido para compor a chapa majoritária como vice de Gladson Cameli. Nada mais foi necessário para que analistas, inclusive componentes do próprio governo, disparassem todo tipo de comentário que você possa imaginar.

Veja: Está definido: PL indica Marcia Bittar para ser vice de Gladson Cameli

Alguém poderia me explicar o que aconteceu de errado? Qual o motivo para que membros do Governo se pronunciassem para, ao invés de cessar o fogo, causar mais problemas? Em quem se respaldam quem foi às redes antes do próprio governador para falar sobre o assunto?

A única coisa que sei – e que inclusive podem usar para dizer que o lugar de Márcia na chapa é disputando o Senado – é que o site não deixou claro o lugar de Márcia e do PL na chapa majoritária. O engraçado é que os dois únicos envolvidos no assunto, Marcio e Gladson, calados estavam e calados ficaram. Qualquer coisa que não saia da boca de um desses dois é mera especulação.

Wania Pinheiro

Como editor-chefe do ContilNet, já deixei de dar uma infinidade de furos por conta de amizades. Esse é um site que prefere perder o furo do que o amigo. Inclusive de coisas de dentro do próprio grupo de Márcia Bittar, comadre de Wania. E, quando o site age de forma profissional e dá uma notícia, Wania é criticada nas redes por ter ligações com essa família? Não faz o menor sentido.

Marcio e Gladson

A própria questão envolvendo o encontro de Marcio e Gladson é um exemplo. Fomos o primeiro site a saber e o último a dar. Wania me perguntou se eu não abordaria esse assunto nesta coluna e respondi: “Não faz mais o menor sentido. Todos os outros sites já deram”.

Respeito é bom

Essa questão de atacar aliados é algo que realmente me mobiliza, porque a grande maioria deles é financiada com recursos públicos. Isso é muito complicado. Esse pessoal deveria estar ajudando a unir o grupo, e não atacando aliados. Respeito é bom e todos gostam.

Fiquei curioso

Bastou um vestígio de alinhamento entre Gladson e Marcio para que alguns líderes políticos, com direito a publicação, dessem como certa a ida de Jéssica Sales ao Senado. Fiquei curioso sobre esse episódio. Ou será que estou criando teorias da conspiração demais?

Marcio e MDB

Outra coisa que fiquei curioso foi esse jantar do senador Bittar com membros do MDB. Como sempre, o senador foi inteligente na saída à francesa: “Estranho seria se jantasse com Lula ou Jorge”.

Passarinho verde

O passarinho verde que acompanhou esse jantar a meu pedido estava com problemas auditivos. Logo, me trouxe apenas algumas palavras soltas: Alan Rick, Gladson, Márcia Bittar, resposta, candidatura, segundo turno.

Vai além

“Histórico de mortes na defesa da Amazônia vai além de Dom e Bruno”. Destaque no Diário de Pernambuco deste fim de semana. Mais uma vez, o acreano Chico Mendes foi lembrado.

Outra questão

Enquanto muita gente deve ficar de olho nessa questão do vice de Gladson, um assunto deve ser resolvido ainda esta semana: o comando do Progressistas.

Alto Acre

As notícias que chegam do Alto Acre dão conta de que ainda tem muita água pra passar por debaixo da ponte, em se tratando de eleições. O cenário por ali está prestes a pegar fogo.

Epitaciolândia

No caso de Epitaciolândia, as notícias que chegam vão além de desavenças políticas. O Estado precisa olhar com delicadeza para aquela região.