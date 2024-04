Governo propõe imposto mais alto para bebidas com maior teor alcoólico

A proposta prevê a incidência do Imposto Seletivo na primeira comercialização das bebidas pelo fabricante, salvo em situações específicas, como importação. De acordo com o Ministério da Fazenda, essa abordagem facilita a administração do tributo, já que a cadeia econômica do setor é conhecida por ter uma estrutura concentrada nos fabricantes, mas muito fragmentada nas fases de distribuição e varejo.

O secretário extraordinário responsável pelo tema na Fazenda, Bernard Appy, exemplificou que um litro de uísque vai pagar 10 vezes mais imposto do que um litro de cerveja.

Além das bebidas alcoólicas, o “imposto do pecado” vai incidir sobre bebidas açucaradas (refrigerantes), veículos poluentes e sobre a extração de minério de ferro, de petróleo e de gás natural. Tramitação

O projeto começa a tramitar pela Câmara dos Deputados. Depois, segue para análise do Senado. Por se tratar de lei complementar, embora tenha quórum qualificado (maioria absoluta das duas Casas, ou seja, 41 senadores e 257 deputados), é exigido apenas um turno de votação.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se comprometeu na última quarta-feira (24/4) a colocar o texto em votação no plenário até julho, antes do recesso legislativo do meio de ano. Por sua vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se comprometeu a votar o texto até o final do ano, “mesmo sendo um ano eleitoral”.

A previsão da Fazenda é que as regulamentações aconteçam entre 2024 e 2025, com as alterações entrando em vigor a partir de 2026.