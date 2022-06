Bocalom sai em defesa de Mailza: “Não é porque ela é mulher que os machões vão passar por cima dela, jamais!”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, tem deixado bem claro o seu posicionamento sobre a senadora Mailza Gomes e nesta quinta-feira (9), novamente saiu em sua defesa. Bocalom disse que “se ela é respeitada em Brasília, é líder da bancada de senadores do Partido Progressistas (PP), entre tantos nomes qualificados, por que nós acreanos não vamos acreditar no seu potencial?”

“Mailza é uma mulher determinada, uma mulher que tem palavra, uma mulher cristã e que não tem vergonha de professar a sua fé. A demonstração é tão grande que ela é uma mulher trabalhadora, honesta e cumpridora da sua palavra, que ela é a líder da bancada de senadores do PP. Se o Progressistas nacional acreditou nela para representar o partido como um todo, entre todos os senadores, falar pela bancada, é porque eles acreditam nela”, afirmou.

Em pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (8), a senadora Mailza Gomes afirmou que as mulheres terão papel fundamental nas eleições deste ano. Ela mesma voltou a afirmar que coordenará o processo do Progressistas no pleito de outubro. “Vamos acabar com qualquer tipo de violência contra as mulheres. O nosso lugar quem decide somos nós. Quando uma mulher é agredida na política, a democracia é a maior vítima”, ressaltou a senadora.

“Uma mulher que tem conhecimento, inteligente, que sabe o que quer, onde vai chegar e como vai chegar. Essa mulher precisa ser respeitada, não é porque ela é mulher e presidente do partido que os machões vão passar por cima dela”, completou o chefe do executivo municipal da capital.