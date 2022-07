Brasil encara Coreia do Sul para garantir vaga nas finais da Liga

As oito melhores seleções se classificam à fase final. Por sediar a disputa, a Turquia já está garantida. Na Liga das Nações, o primeiro critério de desempate na classificação é o número de vitórias. O Brasil soma sete triunfos e duas derrotas na competição. Se vencer a Coreia do Sul, chegará a oito resultados positivos e não poderá mais ser alcançado por nenhuma equipe fora da zona de classificação. Rival nesta quinta, a Coreia do Sul é a lanterna da Liga das Nações, sem nenhuma vitória até aqui.

A seleção, no entanto, ainda se mantém firme. Depois de abrir 2 a 0 contra a China, cedeu o empate, mas conseguiu se impor para chegar à vitória. Em meio a uma renovação do time, testes assim dão forma às ideias de Zé Roberto. Titular pela primeira vez com a camisa da seleção, Julia Kudiess festejou a oportunidade.