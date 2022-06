Colégio de Rio Branco decide suspender aulas por 10 dias após surto de Covid-19

Em virtude do surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que ainda ainda sobrecarrega o Sistema Público de Saúde do Acre, o Colégio Meta decidiu suspender por um período de 10 dias as aulas da instituição. A medida se deu após a confirmação de oito casos de Covid-19 entre estudantes. A equipe gestora fez o comunicado oficial aos pais e responsáveis nesta quinta-feira (23).

De acordo com o diretor administrativo do Colégio Meta, Tony De Luca, a decisão não afetará o calendário escolar e se adequa perfeitamente ao momento que o estado vive. “É um momento delicado, que precisamos adotar todas as medidas sanitárias, assim como já estamos fazendo desde o retorno das aulas presenciais. O calendário não será alterado e iniciaremos o segundo semestre como programado, no início de agosto”, comentou.

O diretor disse com exclusividade ao ContilNet que a escola já vem trabalhando dentro de uma capacidade reduzida, diante do surto de síndrome gripal. “Nós não permitimos a permanência na escola de estudantes que apresentem qualquer sintoma de gripe. E o número de estudantes no formato presencial já vem sendo muito reduzido. Já teve dias de mandarmos aproximadamente 50 alunos para casa”, disse.

Sobre o estado de saúde dos estudantes que testaram positivo para Covid-19, Tony informou que todos apresentaram sintomas leves e estão fazendo o tratamento em suas residências.

Confira comunicado oficial:

Senhores Pais e ou Responsáveis,

Em virtude da confirmação de alguns casos de Covid-19 entre os nossos estudantes nos últimos dias, optamos por priorizar pela segurança e saúde dos nossos alunos, por isso seguiremos os protocolos sanitários preestabelecidos pelos órgãos oficiais e pelos Decretos Estaduais existentes. Faremos um breve recesso entre os dias 24/06 e 03/07, ou seja, a partir de amanhã, não teremos aulas, para evitar a propagação do vírus entre a comunidade escolar.

Nosso retorno está programado para o dia 04/07 (segunda-feira) com a aplicação das provas para o encerramento do 2º bimestre.

Nos próximos dias, enviaremos o calendário das avaliações com a disposição das novas datas e horários. Reforçamos, ainda que não haverá prejuízo pedagógico.

Assim, segue o novo cronograma:

24/06 a 03/07 – 1ª Recesso;

04/07 a 08/07 – Retorno (Provas Positivo/Simulado Positivo);

09/07 – Boletim do 2º Bimestre;

11/07 a 15/07 – Aulas de Recuperação;

18/07 a 22/07 – Provas de Recuperação;

25/07 a 29/07 – 2º Recesso;

01/08 – Início do 3º Bimestre;

Informamos, também, que o nosso evento cultural MetaArraiá será adiado para os dias 13 e 14/08.

Contamos com a vossa compreensão e colaboração,

Atenciosamente.

Equipe Gestora.