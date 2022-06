“Comendo sua esposa”, Eduardo Costa fica sabendo de traição de melhor amigo e desaba em revolta

Eduardo Costa passou o pior no relacionamento com um de seus grandes amigos, depois de discussões e ‘traições’ segundo ele. No decorrer da quarentena de Covid-19, ele e Leonardo fizeram sucesso com a primeira exibição de ‘Cabaré’, atração que ambos realizaram lado a lado.

No decorrer da exibição, o ex-colega do esposo de Poliana Rocha tomou todas, se descontrolou e acabou dizendo frases inesperadas, incidente esse que gerou a saída do Eduardo Costa do plano.

Fora o fim do acordo dele com a gravadora Talismã, que é do Leonardo. Revoltado depois de ser tirado do projeto Cabaré, ele fez um papo surpreendente e veio à tona o que acha do pai de Zé Felipe prosseguir o projeto com outras pessoas. Para quem desconhece, ele foi substituído pelo grupo Bruno e Marrone.

Ainda sobre Eduardo Costa

“E esse projeto foi idealizado para cantar eu e o Leonardo, se as pessoas perguntarem se eu tenho ciúmes, tenho sim. Eu criei esse projeto. O projeto Cabaré é Eduardo e Leonardo. Passei noites pensando neste projeto, idealizando”, relatou o famoso ao canal Segundo Voz e Companhia, em portal de vídeos.

Além disso, Eduardo Costa chegou a fazer um paralelo entre o que aconteceu e uma traição em relacionamento. “É um sentimento que eu não gosto de sentir, mas você gostaria de ver um cara querendo comer sua esposa? Então você imagina um projeto que eu idealizei esse projeto, foi idealizado para cantar eu e o Leonardo”, disse Eduardo Costa.

“E então se as pessoas falaram que tem ciúmes eu tenho. Porque você imagina um projeto que eu idealizei a noite inteira, fazendo os arranjos. Você acha que isso é legal, vou acordar amanhã e dizer: ‘que legal estão comendo minha esposa”, comentou ele.