Concurso Fiscal: editais confirmados; confira

Nesta matéria você confere a situação de concursos públicos da área fiscal e processos seletivos: abertos, suspensos, previstos e etc. Sendo boas chances para quem tem interesse na área.

Além de exercer uma função muito importante na fiscalização tributária, quem for aprovado também receberá um alto salário inicial, uma marca desses tipos de concursos.

Por isso, confira abaixo uma seleção de concurso fiscal:

Inscrições abertas

No momento não há inscrições abertas.

Concurso fiscal: editais previstos

Concurso Sefaz AP

Foi publicada a comissão organizadora do próximo concurso Sefaz AP, conforme prometido pelo governador do estado. A comissão organizadora é um grupo formado por servidores que tem a responsabilidade de organizar os procedimentos para a escolha de banca.

Concurso Sefaz RJ

Um novo concurso público para a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro (concurso Sefaz RJ) está autorizado, mas ainda é preciso realizar uma série de trâmites para o próximo edital.

Concurso Sefaz CE

Após a realização do edital para a carreira de Auditor Fiscal, a Secretaria de Fazenda do Ceará (concurso Sefaz CE) agora se movimenta para lançar um novo certame, agora para o cargo de Auditor Adjunto.

Saiba mais!

ISS Fortaleza

Questionado pelo jornal Diário do Nordeste, sobre os futuros concursos públicos que estão no radar da cidade, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, informou que o município estuda a viabilidade de um novo certame para o cargo de auditor (concurso ISS Fortaleza).

ISS Criciúma

Foi definida a banca que ficará responsável pelo novo concurso ISS Criciúma! O novo edital está previsto para ser publicado ainda em 2022 e será organizado pela Fepese.

ISS Goiânia

Em entrevista ao portal O Popular, o secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Pires, informou que o concurso ISS Goiânia já foi autorizado para a oferta de 46 vagas, além de 100 oportunidades de cadastro reserva.

Concurso Receita Federal

O Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (28/4), o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 1/2022, que pode possibilitar a autorização de um novo concurso Receita Federal.

Concurso Sefaz AM

A Fundação Getúlio Vargas foi definida como banca organizadora do novo edital da Secretaria de Fazenda do estado do Amazonas (concurso Sefaz AM).

O edital terá a oferta de 210 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, em cargos de de níveis médio e superior. O concurso está previsto até abril de 2022.

Veja todos os detalhes aqui!

Concurso Sefaz MT

Foi publicado no Diário Oficial do estado mais uma alteração na comissão do concurso Sefaz MT (Secretaria de Fazenda do estado do Mato Grosso).

Essa é a segunda alteração que é realizada na comissão do certame. A primeira foi realizada em abril.

Concurso Sefaz MG

Após a Secretaria informar que o projeto básico do concurso Sefaz MG (Secretaria de Fazenda de Minas Gerais) estava em elaboração, o secretário do órgão, Gustavo Barbosa, informou que o edital já está pronto e deve ser publicado em breve.

Concurso Sefaz PR

Uma nova comissão organizadora de servidores para organizar os trâmites do próximo concurso público da Secretaria de Fazenda do Paraná (concurso Sefaz PR) foi formada.

O grupo vem em substituição de outro grupo, formado em 2019. Inclusive, a atual comissão deve aproveitar os trabalhos realizados anteriormente no que couber, conforme resolução.

O último concurso público teve edital publicado em agosto de 2012. As provas foram aplicadas após dois meses, em meados de outubro.

Situação : comissão formada

: comissão formada Vagas : a definir

: a definir Banca : a definir

: a definir Escolaridade : nível superior

: nível superior Salários iniciais : até R$ 11 mil

: até R$ 11 mil Inscrições : a definir

: a definir Provas : definir

: definir Cargos: Auditor Fiscal

Concurso Sefaz TO

O governador Mauro Carlesse, do Tocantins, autorizou estudos para viabilidade do concurso Sefaz TO, bem como de outras seleções.

As seleções, incluindo o concurso Sefaz TO, serão realizadas a depender do equilíbrio das contas públicas tocantinenses, e que o número de vagas e cargos ofertadas dependerão dos estudos realizados.

Concurso Sefaz RR

O novo concurso Sefaz RR (Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima) poderá ter seu edital publicado em breve.

Isso porque a comissão de planejamento do certame já está formada e será responsável pela elaboração e supervisão das etapas da seleção.

Concurso Sergipe

Por meio de suas mídias sociais, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, autorizou a realização de concurso com oferta de 55 vagas para o cargo de contador (concurso Sergipe).