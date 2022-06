Concurso TRT14 é autorizado pelo Pleno e já pode avançar

Mais um TRT deve avançar com preparativos. O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região, com atuação em Rondônia e no Acre, aprovou, por unanimidade, a realização do novo concurso TRT14. Desta forma, a seleção está autorizada e pode prosseguir.

A realização do concurso foi pauta durante a reunião que aconteceu na última terça-feira, 28.

A Sessão Administrativa Telepresencial do Tribunal Pleno contou com a presença de vários representantes e servidores, incluindo a presidência. As chances serão em cargos de técnico e analista, com quantitativo de vagas ainda não confirmado.

Com o aval do Pleno e do CSJT, já que todos os TRTs foram autorizados pelo Conselho Superior, o TRT14 deve agilizar os preparativos para lançar em breve o edital.

Edital do concurso TRT14 já tem previsão; veja!

Mesmo antes da aprovação do Pleno, o TRT14 já se agitava internamente. Em resposta à Folha Dirigida, o tribunal confirmou que deu início aos preparativos e trabalha com um prazo para o lançamento do edital.

O órgão planeja divulgar o edital da área de apoio e realizar a seleção ainda este ano ou até o início de 2023.

Além disso, o TRT14 confirmou o recebimento do ofício do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) que autoriza concursos para todos os TRT’s. O órgão, que abrenge os estados de Rondônia e Acre -, disse que já está “impulsionando o processo com vistas à realização do concurso.”

“Quanto à previsão de divulgação do referido edital, pode ocorrer ainda este ano ou no início de 2023, a depender do trâmite administrativo”, disse o TRT à Folha Dirigida.

Novo concurso TRT14 já tem comissão formada

Ainda durante a resposta à reportagem, o TRT14 disse que a próxima etapa seria formar uma comissão com servidores para escolher a banca organizadora que ficará responsável pela seleção. Dito e feito.

Em maio, o TRT14 formou a comissão organizadora de seu concurso.

O grupo ficará responsável pela elaboração do projeto básico que vai ser usado no processo de escolha da banca. Ele é composto por:

Fernanda Antunes Marques Junqueira – Juíza Auxiliar da Presidência, como presidente;

Romário Nunes Thadeu – Diretor-Geral;

Frank Luz de Freitas – Secretário de Gestão de Pessoas;

Weslei Maycon Maltezo – Secretário de Gestão Estratégica;

Robert Armando Rosa – Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Raimundo José Zacarias da Costa – Secretário de Orçamento e Finanças;

Saulo Rodrigues Leles Costa – Chefe do Núcleo de Seleção, Aplicação e Desenvolvimento de Pessoas.

A portaria já entrou em vigor, ou seja, a comissão já poderá dar início aos trabalhos. O documento foi assinado pela presidência.

TRT14 possui 82 cargos vagos

Segundo informou o TRT 14, atualmente existem 82 cargos vagos, sendo para:

analista judiciário (áreas administrativa, judiciária, especialidade de Oficial de Justiça Avaliador Federal e especialidade de Tecnologia da Informação); e

técnico judiciário (área administrativa e especialidade de Tecnologia da Informação).

A Secretaria interna garante que, embora existam 82 cargos vagos e com chance de mais vacâncias – das possíveis aposentadorias no decorrer de 2022 – nem todos os cargos possuem previsão orçamentária para provimento imediato. É necessária autorização do CSJT para as nomeações.

Para o novo concurso, o TRT da 14ª Região solicitou este mês ao CSJT aporte orçamentário de R$ 4 milhões.