Direção da Maternidade Bárbara Heliodora informa mudanças em atendimentos devido a reforma

A direção da Maternidade Bárbara Heliodora informou o início da reforma do prédio, localizado na região central de Rio Branco. Com as obras, os pacientes que eram atendidos na sala pré-parto, parto e pós-parto, começaram a ser remanejados para uma outra ala da unidade.

“Assim, ressaltamos que toda a estrutura necessária para a comodidade e garantia dos procedimentos de saúde serão mantidos, garantindo a segurança da mãe e do bebê, conforme as determinações da vigilância”, informou a diretora da unidade, Laura Pontes.