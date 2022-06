Esposa de Cristiano Ronaldo posta foto em homenagem a filho falecido

Apesar de estar mais ausente das redes sociais, a esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ainda encontra uma maneira de deixar a memória de seu filho viva. A morte aconteceu durante o parto dos gêmeos, marcando o dia 18 de abril como a data de óbito do menino e do nascimento de Bella Esmeralda, caçula do casal.

Rodriguez, entretanto, aproveitou as férias em família, em Maiorca, na Espanha, para voltar a postar mais conteúdos em seus perfis. Uma das postagens, feita em seus stories do Instagram, mostram um céu cinzento com alguns raios de sol aparecendo. A foto veio acompanhada de dois emojis: um anjo e um coração, fazendo alusão à perda recente.

Na época do falecimento, o casal emitiu uma nota contando sobre a morte do pequeno e afirmando que a menina era o motivo para seguir em frente. “É com muita tristeza que anunciamos a morte do nosso bebê. É a maior dor que qualquer pai pode sentir. Apenas o nascimento da nossa garotinha nos dá a força para superar este momento com alguma esperança e felicidade”, anunciaram os dois.