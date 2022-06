Governo do Estado inicia formação de mais 184 novos soldados da Polícia Militar

Era com muita expectativa que Tiago Brígido aguardava pelo início do Curso de Formação de Soldados (CFSD) da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC). Integrante do cadastro de reserva do último concurso público, realizado há mais de cinco anos, o futuro combatente afirma estar preparado para servir e proteger a sociedade.

“É a realização de um sonho, que teve início em abril de 2017. Hoje, é um orgulho e uma honra fazer parte da gloriosa Polícia Militar. Tenho certeza que não só eu, mas todo este corpo de alunos vai estar preparado para enfrentar as mais diversas situações do dia a dia, já que o curso oferecido é de excelência”, argumentou.

Madalene Gomes está entre as alunas do curso de formação. Ela destacou o empenho dos aprovados no cadastro de reserva pela tão aguardada convocação. “Cada minuto que a gente lutou valeu muito a pena. Farei o meu dever como policial, na certeza que me esforçarei ao máximo para trazer segurança à população”, comentou.

Nesta quarta-feira, 1º, a Polícia Militar realizou a aula inaugural do CFSD, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), em Rio Branco. Pelos próximos noves meses, 184 alunos soldados (142 homens e 42 mulheres) serão submetidos a 52 disciplinas teóricas e práticas, que tratam sobre a rotina, os direitos e deveres da carreira policial.

Ao todo, o curso possui carga de 2.155 horas e será ministrado nas dependências do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública Francisco Mangabeira (Cieps), na capital.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli relembrou o compromisso firmado com a população em prol da melhoria da Segurança Pública. Somente com a contratação de novos profissionais, o governo do Acre convocou, nos últimos três anos e meio, 1.116 servidores para reforçar as forças policiais do Estado.

“Convocamos 100% dos aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar. Sei o quanto estes jovens lutaram para estarem aqui e sou a prova do quanto o governo do Estado trabalhou para que pudéssemos chamá-los sem nenhum prejuízo à folha de pagamento. Eu desejo sucesso a cada um de vocês e façam o seu melhor pela nossa população”, frisou o chefe do Executivo.

De acordo com o comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, o chamamento do cadastro de reserva representa um aumento de 20% no efetivo da instituição, possibilitando a melhoria no policiamento ostensivo nas ruas. “Na última semana, entraram 190 policiais, outros 94 estão em formação e daqui nove meses, teremos este 184 soldados. Este é um reforço muito importante, principalmente para ampliar a nossa presença nos municípios do interior”, explicou.

O evento contou com a participação da secretária de Justiça e Segurança Pública em exercício, Márdhia El-Shawwa; da secretária de Planejamento e Gestão em exercício, Kelly Lacerda; do comandante-geral em exercício do Corpo de Bombeiros, coronel Éden Santos; do delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel; do diretor-presidente do Instituto Socioeducativo do Acre, Mário César Freitas; do chefe em exercício da Casa Militar, coronel Carlos Negreiros; do procurador-geral de Justiça do Ministério Público, Danilo Lovisaro; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; e dos deputados estaduais Cadmiel Bomfim e José Bestene; entre outras autoridades.

O que eles disseram

“Sei a emoção que vocês estão sentindo. Nós, da Segurança Pública, estávamos ansiosos por esse momento. Temos certeza que vocês darão o melhor para servir e proteger a sociedade acreana.”

Márdhia El-Shawwa, secretária de Justiça e Segurança Pública em exercício

“É com muita alegria que participo dessa aula inaugural. Quero desejar sucesso a todos neste curso de formação. O desafio é grande, mas não desistam e se esforcem ao máximo. Todos que ingressam na Polícia Militar têm o dever de honrar essa farda.”

Cadmiel Bomfim, deputado estadual

“A Polícia Militar é uma das mais valorosas instituições do nosso estado e é uma parceira do Ministério Público no combate ao crime organizado. Esse esforço do governo do Estado de colocar mais policiais nas ruas demonstra compromisso com a Segurança Pública.”

Danilo Lovisaro, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre

“O momento é de agradecer o governo do Estado pelo esforço de chamar todo o cadastro de reserva da Polícia Militar. A Assembleia Legislativa também deu sua contribuição para que este momento se concretizasse.”

Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa