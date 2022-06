Estrelão terá baixas para encarar o São Raimundo-RR

O Rio Branco-AC tem três baixas confirmadas para o duelo do domingo (26) contra o São Raimundo-RR, em confronto direto pela classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será disputada no estádio Florestão, às 17h.

Os zagueiros Yago e Saulo estão lesionados. O primeiro ainda se recupera de uma pancada no tornozelo direito e o segundo, com rompimento no Ligamento Cruzado Anterior (LCA), terá que passar por um procedimento cirúrgico. A terceira baixa do time estrelado diz respeito ao lateral-direito Pêu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Outras baixas?

Outros dois jogadores do Rio Branco podem não participar da partida deste domingo (26). O volante Leonardo e o atacante Wanderson foram afastados pela diretoria do clube e nem participaram das atividades durante essa semana. Em conversa com o ge, o técnico Bruno Monteiro explicou que ambos tiveram problemas de indisciplina durante e após a vitória sobre o Náutico-RR por 5 a 0. O caso dos dois atletas está sendo avaliado pela diretoria estrelada. O presidente Valdemar Neto já se sentou com os dois jogadores e teria uma reunião neste final de semana com o treinador Bruno Monteiro para tomar uma posição definitiva sobre o caso.

Com a sétima melhor campanha da competição e figurando na vice-liderança do grupo 1, o Rio Branco deve encarar o São Raimundo-RR com a seguinte formação: Evandro Gigante; Cássio, Santos, Jackson e Negueba; Marcão, Ciel e Matheus Nego; Índio, Luan e Wilker.

Arbitragem de Goiás

O árbitro Rubens Paulo Rodrigues dos Santos, de Goiás, 35 anos, professor de educação física vai dirigir a partida entre Rio Branco-AC e São Raimundo-RR, às 17h, no estádio Florestão. Iago Bruno Carvalho Nascimento e Roseane Amorim da Silva serão os assistentes (AC). O quarto árbitro será Julian Negreiros (AC).