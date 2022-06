Ex de Wanessa Camargo mostra os filhos na nova mansão e impressiona

O ex-marido da cantora Wanessa Camargo, o empresário Marcus Buaiz, tem um novo lar. Após anunciar a separação, ele adquiriu uma luxuosa mansão. A compra do imóvel foi efetivada cerca de 10 dias depois do anúncio oficial de que o casamento havia acabado. A notícia, inclusive, pegou muita gente de surpresa. Afinal, eles estavam quase duas décadas juntos. Só de casamento foram 15 anos.

“Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento”, diz o comunicado feito nos perfis dos dois.

Ao longo dos anos juntos, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz tiveram dois filhos, sendo dois meninos. O primogênito do ex-casal, José Marcus, está com 10 anos de vida. O caçula é João Francisco que tem sete anos. Após o divórcio dos pais, a guarda das crianças foi compartilhada, assim eles passam parte do tempo com a mãe e outra com o pai.

O empresário fotografou os herdeiros em sua nova mansão. O imóvel fica em um condomínio fechado de Alphaville, bairro nobre de São Paulo. A área total do terreno é de 1600 m². Além de cinco suítes, a casa ainda conta com quadra poliesportiva, piscina e sauna. Segundo apurado pela revista Casa Vogue, Marcus desembolsou cerca de 12 milhões de reais para comprar o imóvel.

O empresário está reformando a mansão, mas já se mudou para lá. Recentemente, ele mostrou seus filhos com Wanessa Camargo se divertindo na sala de estar da casa que tem quatro ambientes diferentes. Na casa do papai, os meninos agora cuidam de dois pets. Eles ganharam um coelho, chamado Bonnie, e um cachorro, o Cookie! Na foto eles surgem se divertindo com os animais.