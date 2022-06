Exclusivo: Perlla se casa com vestido avaliado em R$ 26 mil; veja

A cantora Perlla se casa nesta quarta-feira (8/6) com o empresário Patrick Abrahão. Os dois tentam manter descrição com uma cerimônia intimista, mas o luxo da união impressiona: apenas o vestido da noiva custou quase R$ 30 mil, enquanto a aliança é avaliada em R$ 100 mil.

A cerimônia acontece em um luxuoso hotel no Rio de Janeiro. O momento será dividio apenas com amigos mais íntimos e familiares, já que a união já chegou a ser oficializada no civil. Depois, em julho, eles farão uma comemoração em Dubai, onde o casal mantém negócios.

O vestido é de renda, em estilo semi-sereia, com manga longa transparente e brilhos delicados. Veja fotos: