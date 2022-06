Faz xixi no banho? Entenda por que você deve acabar com o hábito

Fazer xixi no banho é um hábito comum para algumas pessoas, especialmente as que se preocupam com a quantidade de água usada a cada descarga. No entanto, esta prática pode ser prejudicial à saúde feminina.

De acordo com a urologista norte-americana Teresa Irwin, a repetição da ação faz com que o cérebro associe o barulho da água do chuveiro caindo à necessidade de urinar, mesmo quando não se está com vontade.