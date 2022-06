Gladson diz que sentou com Paula Mariano para falar sobre situação do AC: “Fazendo nossa parte”

Na manhã desta terça (14), durante solenidade no Colégio Acreano, no Centro de Rio Branco, o governador Gladson Cameli (PP) falou sobre as medidas que o estado está tomando para combater os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG.

O governador, que estava na Europa e chegou na última segunda-feira (13) no estado, disse que já se informou sobre a situação da doença no Acre. “Já me reuni com a secretária de Saúde (Paula Mariano) hoje e ela me passou todo o cenário. O estado está fazendo a sua parte”, disse.

Gladson reclamou ainda da politização do assunto. “Nós já fizemos todos os levantamentos necessários. O que for falha do Estado nós vamos corrigir. Agora querer criminalizar, crucificar as pessoas antecipadamente não adianta. Não usem uma criança que Deus levou para se promoverem politicamente. Isso é pecado, isso é feio. Eu vou fazer o que tiver que fazer, porque eu sou o governador”, falou.

Cameli falou também que está sofrendo com a situação, porque é pai. “Eu sou apaixonado por criança. Vocês acham que eu não estou sofrendo? Jamais na minha vida eu quero sentir essa dor que esses pais estão sentindo, eu sou pai. Se quiserem arrumar um culpado, eu prefiro dizer que a culpa é minha. Eu peço muito a Deus para que todos nós possamos evitar essa situação”, finalizou.