Homem perde pen drive com dados de moradores de cidade inteira após sair para beber

Beber depois do trabalho provavelmente parecia uma boa ideia – mas para um trabalhador no Japão a ressaca provavelmente durará algum tempo.

O homem. não identificado. perdeu um pen drive contendo os detalhes pessoais de todos os moradores da cidade de Amagasaki, na região sul do país, depois de beber esta semana, de acordo com um comunicado do governo da cidade divulgado na quinta-feira (23).

A emissora pública NHK informou que o trabalhador, um homem de 40 anos, adormeceu na rua depois de ingerir bebidas alcoólicas em um restaurante. Quando acordou, sua bolsa contendo o pen drive havia sumido.

O homem trabalha para uma empresa encarregada de fornecer benefícios a famílias isentas de impostos, segundo o comunicado do governo da cidade.

Na terça-feira (21), ele foi ao centro de informações da prefeitura e transferiu os dados dos moradores para um pen drive. Os dados incluíam nomes, datas de nascimento e endereços de 465.177 pessoas – toda a população da cidade.

O pen drive também continha informações confidenciais, incluindo detalhes fiscais, nomes, números de contas bancárias e informações sobre famílias que recebiam assistência pública, como pagamentos de creches.

Na quarta-feira, o funcionário procurou o dispositivo, mas não conseguiu encontrá-lo, então registrou um boletim de ocorrência de perda de propriedade na polícia, de acordo com o comunicado do governo. No fim da tarde, a empresa notificou as autoridades da cidade sobre a perda.

O pen drive é criptografado e nenhum vazamento de dados foi confirmado ainda, disseram as autoridades. Embora o funcionário tenha sido autorizado a acessar os dados, ele não recebeu permissão para transferi-los para um dispositivo separado.

A declaração também criticou o funcionário por não ter apagado os dados do pen drive após concluir seu trabalho na prefeitura e por carregá-lo pessoalmente em vez de usar um método de transporte mais seguro.

As autoridades realizaram uma entrevista coletiva na quinta-feira, com o prefeito da cidade e outras autoridades se curvando em desculpas aos moradores.

A cidade fará pagamentos às famílias elegíveis sem atrasos e fornecerá mais informações sobre o caso à medida que investigam, disse o comunicado oficial – que terminou com um lembrete para os funcionários do governo obterem permissão antes de retirar os pen drives dos escritórios da cidade.