Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Menos do que pensamos

Data estelar: Lua começa a crescer em Câncer

É questionável a afirmação de que somos o que pensamos, porque se sonhamos, e os sonhos contam como pensamentos, deveríamos, então, ter todos nossos sonhos realizados, já que seríamos o que pensamos.

O que não deixa margem à dúvida é o fato de que a energia realizadora da Vida segue atrás de nossos pensamentos, nos brindando com o ardor necessário para motivar as ações que nós, como instrumentos de nossos próprios destinos, teremos de executar.

Esbarramos aí em nosso romantismo, que nos leva a depositar confiança em que alguma nave alienígena nos abduzirá e conduzirá ao Eldorado, comportamento esse que faz aliança com nossa preguiça, à qual agregamos justificativas inteligentes e argumentativas, finalizando no que nos é conhecido, somos muito menos do que pensamos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agrade seu corpo e sua alma intervindo no espaço físico em que você passa uma boa parte do tempo, o adaptando para que seja provedor de beleza, harmonia e saúde. Esse espaço é uma extensão de seu corpo físico.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Construa as ideações que, junto com a força dos desejos, se tornarão as motivações essenciais para as ações que você empreenderá nos próximos tempos. Lapide com luxo de detalhes essas ideias a respeito do futuro.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seus talentos são sua riqueza, e de que adiantaria ter riquezas escondidas, fora do alcance da manifestação? Seus talentos precisam ser expostos através da prática, sem importar que o resultado seja inferior ao esperado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O poder de tomar a iniciativa está em suas mãos, porque este é seu momento de abrir passagem por entre as dificuldades e contratempos que, até aqui, eram impedimentos insuperáveis. Com a iniciativa certa, tudo certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando a realidade resiste aos seus desejos e apresenta inúmeros contratempos, nem sempre sua alma há de enxergar nisso o desafio a ser superado, às vezes acontece de isso ser a deixa para você ficar na retranca.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A política é inerente à sociedade humana, porque nela sempre haverá interesses diversos e contraditórios, que precisarão ser acomodados da melhor maneira possível, para que convivam em harmonia. Política.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ofereça seu melhor, porque mesmo que pareça ser pouco ou insuficiente, neste momento isso dará conta do recado e você sairá da situação respirando com alívio. Nada demais nem de menos estaria acontecendo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aja com desapego aos resultados, se envolvendo na ação porque você compreende a necessidade de sua intervenção prática. Cuide para tomar distância e não envolver emoções intensas demais, que provocariam distúrbios.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As coisas que não estiverem claras e, por isso, provocarem desconfiança em sua alma, não são necessariamente monstros perigosos que você deva combater, porque em muitos casos a desconfiança inventa esses monstros.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça contato e se disponha a ter uma vida social um pouco mais agitada que de costume. Isso fará com que você aproveite as oportunidades que circulam por aí, e que só conhecerá através de outras pessoas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você agisse em conformidade com a voz interior da alma, que orienta, então sua vida progrediria em razão geométrica, de uma forma surpreendente. Tudo está em suas mãos, e em sua capacidade de aceitar as orientações.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando o divertimento pode ser compartilhado com outras pessoas, o regozijo se multiplica e transforma em onda que contagia o mundo positivamente. É triste estar bem e não ter ninguém com quem compartilhar o momento.