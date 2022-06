Jovem acorda do coma após 3 meses e descobre que noivo está com outra

A jovem Brie Durval, de 25 anos, passou três meses em coma profundo depois de sofrer um acidente em agosto de 2020. Ao acordar, descobriu que estava solteira. Isso porque o noivo dela decidiu abandoná-la e sumiu de sua vida, assumindo relacionamento com outra mulher.

De acordo com relato da influencer ao jornal britânico The Mirror, Brie caiu da cobertura de um bar enquanto festejava com amigos. Ela bateu a cabeça no chão e foi imediatamente levada à UTI, onde ficaria pelos próximos três meses.

Ao acordar no Hospital Universitário de Alberta, a moradora do Canadá sofria de amnésia. Foi em meio à recuperação que ela, ao se recordar do número de telefone do noivo, ligou para ele.

Com a chamada recusada, Brie mandou uma mensagem de texto. Foi aí que a jovem ganhou um balde de água fria. “Vi uma mensagem de uma mulher que dizia: ‘Eu estou com ele, ele se mudou e agora vive comigo e com meu filho. Por favor, não procure por ele’”.

Brie ficou arrasada e percebeu que passou os meses inconsciente sozinha, sem o apoio do agora ex-noivo. Atualmente, ela agradece a amiga por ter oferecido ajuda durante a recuperação.