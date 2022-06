Jovem que matou médico acreano era seu “ficante”; crime foi precedido por sexo e cocaína

O jovem Gustavo Makuch Zentil, 20 anos, acusado de matar o médico acreano Fábio Alessandro Maia, confessou a polícia que o crime foi precedido por sexo e abundante uso de cocaína.

Gustavo disse à polícia que era ficante da vítima e que a agrediu após sofrer um ataque. Os detalhes foram divulgados pelo Portal aRede.

SAIBA MAIS: Médico acreano é agredido até a morte pelo próprio amigo no interior do Paraná

O suspeito disse ainda que “estava na casa de seu ficante (médico) e que os dois estavam fazendo uso de cocaína desde sábado”. Também consumiram bebidas e fizeram sexo. O rapaz afirma ter matado Fábio com chutes e murros.

“O brutal crime aconteceu na Rua dos Mendes, 106, em Prudentópolis. O imóvel pertencia ao médico. No piso e nas paredes do quarto havia muita mancha de sangue, segundo informou a PM. No local foram apreendidos três aparelhos celulares. Gustavo é de Guarapuava e permaneceu preso”, diz um trecho da reportagem.