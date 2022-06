Mailza confirma permanência na direção do Progressistas em encontro com Ciro Nogueira: “Seremos vitoriosos”

À frente da direção estadual do Progressistas, a senadora Mailza Gomes encontrou nesta terça-feira (7) com o presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira, e outras lideranças.

O encontro teve como objetivo as discussões sobre os critérios de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FECC).

“Agradeço a confiança do presidente do Progressistas, grande parceiro do nosso estado. Sou muito grata por conduzir esses trabalhos no Acre. Tenho certeza que, com muita dedicação, fé e união, seremos vitoriosos”, disse a senadora.

Muitas especulações surgiram na última semana sobre a possível saída de Mailza da direção do partido, mas a parlamentar fez questão de afirmar que fica no comando da sigla.