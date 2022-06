Mais de 70 mil crianças de 5 a 11 anos no AC ainda não tomaram 1ª dose da Covid

Mais de 72 mil crianças de 5 a 11 anos ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. Diante desta realidade, o governo do Acre, por meio do Programa Nacional de Imunização, alerta os pais sobre importância de vacinar os pequenos contra o vírus que levou milhões de vidas em todo o mundo.

Foi lançada no início desta semana, em Brasília, a campanha de incentivo à vacinação “Vacina Mais”, promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas e OMS), em parceria com conselhos de saúde de âmbito nacional, estadual e municipal.

Todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são testadas, aprovadas e seguras. Havendo dúvidas, a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, orienta para que procurem o médico de confiança.

“Precisamos buscar informações confiáveis. Na dúvida, procurar especialistas, médicos, para esclarecer e trazer mais tranquilidade aos corações das famílias e responsáveis”, orientou Renata.

Ainda, Renata Quiles fala sobre capacidade de mutação dos vírus respiratórios: “O que peço é que os pais tenham consciência sobre a importância da vacinação, não só vacinas de campanha, mas também com o calendário de vacina do seu filho”.

“Se baseie na ciência”

O pedido é de uma profissional de vasta experiência e preocupada com a saúde das crianças. Renata Quiles faz um apelo para que os pais não acreditem em fake news e que procurem informações e fontes confiáveis para manter a segurança dos filhos.

“Mais uma vez estamos vendo nossas crianças doentes, tendo que retornar o uso de máscara, o controle de distanciamento social nas escolas e isso possibilita que as crianças não adquiram imunidade natural, que poderia estar fortalecendo o seu sistema imunológico”, explicou Renata Quiles.

O pedido é de uma profissional da linha frente contra a covid-19, e de uma mãe: “Se ainda tem dúvidas, com quase dois anos de campanha de vacinação, busque um médico, um profissional de sua confiança, mas se baseie sempre na ciência”.

Dados

5 a 11 anos:

1° dose: 48.578= 40,24%

2° dose: 16.378= 13.57%

Faltam receber 1° dose: 72.076

Faltam receber 2° dose: 104.276

Atualização: 29/06/2022