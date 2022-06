Marília Mendonça é alvo de processo judicial e autor da ação quer aumento de indenização; saiba detalhes

Quase oito meses após a morte da cantora, a equipe de Marília Mendonça ainda precisa lidar com um processo que corre há anos na Justiça. O empresário Pedro Barbosa entrou com um recurso de apelação para aumentar o valor de R$ 60 mil de indenização de uma ação movida por ele. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Em OFF.

Em 2013, anos antes da fama nacional da Rainha da Sofrência, o empresário encomendou seis composições de Marília para serem gravadas por Mauro & Felipe com exclusividade. No entanto, duas dessas canções também foram vendidas ao cantor Lucas Lucco. Na época, a artista assumiu o erro e para compensar, prometeu escrever mais seis músicas para a dupla. Pedro aceitou a proposta e firmou um acordo assinado em maio daquele ano.

No entanto, ele afirma nunca ter recebido as seis músicas exclusivas prometidas em acordo por Marília. Em 2017, Pedro enviou uma notificação extrajudicial à artista para cumprimento do acordo, mas não obteve resposta.

CASO MARÍLIA MENDONÇA: EMPRESÁRIO ACUSA JUIZ DE PARCIALIDADE

Ainda em vida, Marília foi condenada a pagar R$ 60 mil pelo não cumprimento do acordo, o equivalente a R$ 10 mil por música. Agora, Pedro Barbosa buscou recurso sob defesa da tese de que uma composição da cantora tem muito mais valor de mercado do que o estipulado pela sentença.

Ainda de acordo com a colunista Fábia Oliveira, outra alegação do recurso seria o prejuízo milionário causado ao empresário por conta da ausência das músicas da Marília. O autor defende, ainda, uma indenização por danos morais pelo fato de que a dupla Mauro & Felipe teria se desfeito por conta desta confusão. Ele afirma que a situação prejudicou sua imagem e seu nome no mercado.

Por fim, o empresário ainda acusa o juiz de ter uma relação de amizade com Marília e os advogados, o que teria resultado em parcialidade na sentença. Com a morte da cantora, o réu do processo passou a ser o espólio da cantora. Até que essa mudança seja concluída, a ação segue parada.