Mayweather e McGregor podem lutar novamente em revanche bilionária

De acordo com a publicação, o norte-americano, que se aposentou após o confronto contra o ex-campeão de MMA, pede um cachê de nove dígitos para subir ao ringue novamente. Nas redes sociais, o irlandês compartilhou uma foto da primeira luta com a legenda: “Eu aceito”.

Com a vitória no 10° round por nocaute técnico, “The Money” se aposentou do boxe invicto, com um cartel impressionante de 50 vitórias e nenhuma derrota. Já “The Notorious”, que chegou a acumular os cinturões peso-pena e peso-leve do UFC, tem 22 vitórias e 6 derrotas na carreira. Em 2021, o irlandês perdeu duas vezes para Dustin Poirier por nocaute (segundo round) e nocaute técnico (primeiro round).