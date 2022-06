MG: após morte de família na BR-364, governo decreta situação de emergência

Segundo informações da Rádio 97 FM, ao fim da reunião ficou decidido que três linhas de ações serão realizadas durante essa semana:

– A Câmara Municipal de Frutal vai propor ao Ministério Público Federal, em Uberaba, uma ação civil pública;

– Providenciar as medidas preparatórias para uma paralisação na BR-364, possivelmente, até a próxima sexta-feira;

– E, por fim, com o apoio do deputado estadual Arnaldo Silva, tentar agendar uma reunião no Ministério da Infraestrutura, sendo que uma comissão formada por agentes políticos e representantes da sociedade civil de Frutal e Planura cobrará ações urgentes e imediatas para o recapeamento do trecho da rodovia.