Organizada do Atlético-MG cobra técnico e jogadores antes de jogo com o Flamengo; vídeo

Na véspera do jogo contra o Flamengo, os jogadores do Atlético-MG foram recebidos com cobrança de uma organizada na entrada da Cidade do Galo. O time alvinegro enfrenta o rival carioca, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético vem de quatro jogos sem vitória na competição. Os resultados e o desempenho do time deixaram o técnico Antonio “El Turco” Mohamed pressionado no cargo. O treinador argentino foi abordado pelo grupo na entrada do CT atleticano e ouviu as cobranças.

“Tem que ganhar de qualquer jeito”, disse um dos integrantes do grupo. “Vamos ganhar amanhã”, respondeu o treinador atleticano. “É trombar nos caras lá, para eles acordar”, falou um dos participantes na abordagem.

Hulk é abordado por integrantes de organizada do Atlético-MG — Foto: Reprodução Internet

Outros jogadores como o atacante Hulk e o zagueiro Nathan Silva também ouviram os pedidos da organizada, que cobrou a reação da equipe. “Hulk, amanhã tem que atropelar. Se não for na técnica, tem que ser na raça”