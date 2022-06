Petrobras reabre processo de venda de três refinarias

No caso da Rnest, segundo o “teaser”, a venda inclui uma unidade de refino, oleodutos e um terminal. A empresa diz ainda que “há geração de valor significativa a ser capturada por meio de melhorias operacionais e início da operação do 2º trem (unidade) da Rnest.

Com a segunda unidade, a Rnest “representará cerca de 10% da capacidade total de refino de petróleo do Brasil”. A empresa não detalhou como será o processo de construção da sua unidades na Rnest.

Em novembro do ano passado , a Petrobras decidiu concluir as obras para ampliar a capacidade da refinaria que foi alvo da Lava-Jato e, com isso, conseguir vender a refinaria.

A Refap, que inclui uma refinaria e sua infraestrutura logística associada, representa 9% da capacidade de refino do Brasil. A Repar (com uma refinaria, um oleoduto e cinco terminais) também responde po 9% do mercado.