Primeira criança indígena morre vítima de Síndrome Respiratória Aguda Grave no AC

Uma criança indígena de 1 ano morreu vítima de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Cruzeiro do Sul, no Hospital Regional do Juruá. Esta é a primeira morte pela doença na região.

Com a morte da criança, sobe para 12 o número de crianças vítimas da síndrome respiratória. A morte foi confirmada pelo Governo do Acre, que deve emitir uma nota em breve.

Segundo informações, a criança deu entrada na unidade de saúde há, aproximadamente, seis dias, mas não resistiu e morreu na madrugada desta sexta-feira (30).