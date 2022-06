Quer perder peso? Médico revela a melhor hora para jantar

Para perder peso, não basta escolher bem o que coloca no prato e exercitar-se regularmente. O horário a que janta, por exemplo, também conta – e muito.

O médico britânico Michael Mosley defende que é importante trabalhar a favor do relógio biológico (ou ciclo circadiano), que regula o estado de vigília ou de sono, além da digestão, da renovação de células e do controle da temperatura corporal. “Tente parar de comer muito antes das 20 horas e depois não coma nada que tenha calorias”, recomendou o especialista, em entrevista ao jornal The Mirror.

Segundo Mosley, quanto mais tarde se janta, mais tempo a comida permanece no corpo, já que o metabolismo diminui bastante durante o sono, e pode ser transformada em gordura.