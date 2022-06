Saiba qual o salário de Louro Mané, novo mascote de Ana Maria Braga

“Filho” do eterno Louro José, interpretado por Tom Veiga, o Louro Mané parece mesmo ter vindo para ficar. O artista por trás dol fantoche, Fabio Caniatto, tem contrato vigente até 2023 com a Globo e, de acordo com a coluna de Fefito, do Splash, do UOL, por um salário expressivo: R$ 50 mil por mês. Caso participe de ações de merchandising, o artista ganha 15% do valor da ação.

Para além do sucesso, o currículo de Fábio justifica o salário. Ele é pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos, foi ator da série infantil Que Monstro Te Mordeu (TV Cultura/Primo Filmes), orientador artístico e light designer do Ppograma Fábricas de Cultura, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e manipula os bonecos da série Tá Certo?, da TV Cultura. Fábio é também diretor artístico da Una Cia e coordenador artístico da Cia Buzum!, companhias de espetáculos infantis. Ou seja, o novo papagaio da Globo tem muito conhecimento do mundo infantil e, com toda certeza, conseguirá trazer o tom lúdico que o programa de Ana Maria desejava ter com o personagem.