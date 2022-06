Transferência eleitoral de Marina Silva do AC para SP vira alvo de ação no MPE; entenda

A transferência de domicílio eleitoral dos ex-ministros Marina Silva (Rede) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) poderá passar por investigação. O pedido foi feito pelo líder do MBL (Movimento Brasil Livre), Renato Battista (União Brasil-SP), que acionou Ministério Público Eleitoral (MPE) nesta quinta-feira (9).

Em publicação nas redes sociais, Renato Battista afirma que pediu uma investigação sobre a transferência do domicílio eleitoral. Tarcísio de Freitas e Marina Silva pretendem disputar as eleições de 2022 por São Paulo. Battista comparou o caso de ambos ao do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil), que teve a transferência do domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo indeferida.

Na terça-feira (7), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) formou maioria para anular a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz. Foram 4 votos a favor de cancelar a mudança, e 2 contra. Moro ainda pode recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “A lei não pode ser usada casualmente, a depender de quem seja o prejudicado. Veremos agora se o critério vai se manter, ou se o intuito era apenas prejudicar o Moro”, disse Battista.

Segundo ele, Marina Silva e Tarcísio de Freitas “nunca pisaram em São Paulo”. Freitas nasceu no Rio de Janeiro e é pré-candidato ao governo de São Paulo. Já Marina Silva é pré-candidata a uma vaga na Câmara Federal pelo Estado e esta semana foi cogitada a possibilidade dela entrar entrar como vice de Fernando Haddad, que é pré-candidato a governador em São Paulo. Ambos registraram domicílio em SP em 2022.

