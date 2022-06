Glover se coloca na mesma prateleira de Wand, Minotauro, Lyoto e Aldo

– Foi especial por estar na elite. Hoje eu me considero como um Wanderlei Silva, como um Minotauro, como um Lyoto (Machida), um cara que conquistou o cinturão também, como José Aldo, eu me considero junto com esses caras – afirmou o campeão em entrevista exclusiva ao Combate em Singapura.

Apesar de se colocar na mesma prateleira de campeões do UFC e do Pride, a humildade ainda o impede de se chamar de “lenda”, mesmo que sua história de vida e o tamanho de seu feito – campeão aos 42 anos, o homem mais velho a conquistar um cinturão do Ultimate pela primeira vez – o assegurem esta condição.

– Vocês podem, né? Eu não, eu mesmo me chamar de lenda, vai ficar paia, né, cara? (risos) Mas eu não sou esse tipo de cara. Eu não sou esse cara, “Ah, eu sou a lenda”. Eu só me sinto, tipo assim, o Minotauro mesmo falou, “Cara, sua história é uma história de muita superação”. Poxa, ele falando, vindo do Minotauro, meu maior ídolo. Ele e o Chuck Liddell… Pra Sobrália, só de eu estar lutando no UFC já foi uma conquista muito grande. Eles mesmos falavam, “Glover, você já conquistou o impossível, cara, você saiu daqui”. Lá não tem academia até hoje, não tem nada.

– Eu quebrava as bananeiras tudo, e assistia os filmes do Van Damme e dava canelada lá porque parece que já estava em mim ser lutador. Eu não tinha nada naquela época que eu morava lá. Eu não tinha dinheiro para a passagem para ir a (Governador) Valadares, cara. Eu fui numa academia de musculação em Valadares um dia, academia pequena, mas eu fiquei encantado! Aquele leg press, nunca tinha visto um leg press. Falei, “vou ver como que eu faço isso aqui de cimento”, tentando olhar para ver como é que eu fazia alguns aparelhos, porque tinha que ser assim. A puxada de costas, eu fiz na barra, a gente fixou dois tocos numa barra, aí eu amarrei uma corda num cabo de enxada. Ficava puxando um balde de cimento para fazer a puxada de costas. E eu ficava fazendo com isso – lembra.

No sábado, Glover vai enfrentar um desafiante que também adota treinamentos naturais e não ortodoxos: Jiri Prochazka, um jovem de 29 anos que gosta de socar árvores e pedras. Tem dado certo: o tcheco tem 28 vitórias e apenas três derrotas e um empate no cartel, venceu suas últimas 12 lutas e tem 11 nocautes na carreira.

– O Jiri é um cara do striking e é imprevisível, entendeu? Tem que ficar com o olho muito esperto ali. O reflexo tem que estar em dia. É mais o imprevisível dele e com certeza é um cara que bate duro, mas eu tenho treinado com um dos melhores strikers do mundo do boxe quanto do kickboxing e estou sentindo muito bem.

A diferença de idade não assusta. Na verdade, Teixeira acha melhor assim: quer se testar contra os lutadores mais jovens, e sabe que são poucos que chegam aos 42 anos na mesma condição que ele.

– Se for da minha idade, eu vou lutar com uma mão só, né (risos)? Tem que lutar com os caras mais novos. Se vou lutar com os caras de 42, eu vou lutar com uma mão só. Se botar um Tito Ortiz da vida, que está querendo voltar, aí eu vou amarrar uma mão, p ***. Não, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer wrestling, não vou fazer o jiu-jitsu, vou bater você só com uma mão.

Para a primeira defesa de cinturão, Glover Teixeira promete entrar como se ainda não tivesse o título sob seu domínio. Ele quer mostrar ao público o mesmo lutador que emocionou o mundo ao se sagrar campeão no ano passado.

– Agora é só lucro. Não (tem isso) que eu consegui o cinturão e já realizei todos os meus sonhos. Não vou defender o cinturão, eu vou lutar com a mesma fome, como o mesmo caçador que eu era – prometeu o campeão.

