Vasco x Grêmio: veja onde assistir, desfalques, escalações e arbitragem

Uma diferença de apenas quatro pontos separa os dois clubes, mas Vasco e Grêmio entram em campo em momentos opostos.

Após um início turbulento na Série B, o Vasco vive um bom momento na competição. Invicto, o clube soma 17 pontos e é o segundo colocado, a cinco do líder Cruzeiro. Zé Ricardo aposta em sua defesa, a melhor da competição, com apenas três gols sofridos em nove rodadas. O desafio é buscar o equilíbrio, uma vez que o ataque precisa ser mais eficiente.

O Grêmio entra em campo pressionado após três empates consecutivos e pela ausência no G-4. O técnico Roger Machado tomou uma espécie de ultimato, embora o presidente Romildo Bolzan também tenha manifestado confiança no trabalho do comandante. Um resultado ruim pode gerar mudanças no clube.

Transmissão: o Premiere transmite o jogo, com narração de Jader Rocha, e comentários de Ana Thaís Matos, Paulo Nunes e Fernanda Colombo.

Vasco – técnico Zé Ricardo

Apesar do bom momento, o Vasco terá mudanças para o jogo contra o Grêmio. A principal é a entrada de Getúlio no lugar de Raniel. O centroavante treinou durante a semana e deve ganhar oportunidade. Recuperado de dores na coxa, Figueiredo retorna ao time titular no lugar de Palácios. Além deles, Gabriel Dias volta à equipe após cumprir suspensão contra o Brusque.

Provável escalação: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Andrey, Nenê, Figueiredo, Gabriel Pec e Getúlio.

Quem está fora: Juninho, Erick, Sarrafiore e Ulisses (lesionados)

Pendurados: Zé Gabriel

Grêmio – técnico Roger Machado

O treinador não contará com Villasanti e Campaz, convocados por Paraguai e Colômbia, respectivamente. Nestas vagas, Thiago Santos e Benítez devem ser os escolhidos para a partida. Edilson, na ala direita, e Kannemann no trio de zagueiros, também são novidades em relação ao empate com o Vila Nova.

Provável escalação: Brenno; Bruno Alves, Geromel e Kannemann; Edilson, Thiago Santos, Bitello, Benítez e Nicolas; Biel e Diego Souza.

Quem está fora: Villasanti e Campaz (seleções), Ferreira, Jhonata Robert, Rodrigo Ferreira e Leo Gomes (lesionados)

Pendurados: Villasanti e Lucas Silva