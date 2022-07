Vereadores trocam socos durante sessão em câmara no interior; VÍDEO

No entanto, a briga não foi motivada pelo tema da sessão, mas por uma questão protocolar, após o vice-presidente da Câmara inverter a ordem dos discursos dos vereadores.

“Quando chegou a minha vez de pronunciar sobre a questão, eu disse que estava presidindo a sessão, e que por isso, iria me pronunciar por último, como sempre acontece quando alguém conduz uma sessão. Mas o vereador Jansen ficou irritado, bateu na mesa e começou a falar palavras de baixo calão para mim. Depois o filho dele me bateu e eu me defendi”, se justificou Roderick.

Por outro lado, o vereador Jansen alega que o filho foi agredido primeiro pelo vice-presidente da Câmara.

“Agradeço pelas mensagens que estou recebendo. Fui à delegacia com o meu filho, por que ele foi agredido. Se for para apanhar, que eu apanhe defendendo o povo”, afirmou Jansen, nas redes sociais.

O g1 entrou em contato com os dois vereadores e com a Câmara Municipal de Boca do Acre, mas ainda não obteve retorno.

As duas partes registraram boletim de ocorrência na delegacia de Boca do Acre. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.