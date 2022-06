Vídeo: noivo dá tiros em festa de casamento e mata convidado

O momento do casamento nas famílias costuma ser marcado por reuniões, festas e celebrações que ficam para sempre na lembrança dos envolvidos, principalmente, dos noivos, parentes e convidados.

Porém, algumas vezes, tragédias inesperadas acabaram marcando a data. Acidentes que aconteceram antes, durante ou depois das cerimônias, colocaram sentimentos negativos na vida dessas pessoas. Foi o caso de uma festa de casamento que ocorreu na cidade de Robertsganj, na Índia. O evento terminou de forma trágica essa semana.

O noivo, identificado como Manish Madheshia, foi preso após matar um convidado baleado durante a celebração do casamento. O caso gerou comoção e revolta entre amigos e parentes da vítima.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o noivo, que é do Exército Indiano, tentando dar um tiro para o alto em comemoração ao enlace matrimonial. No entanto, a arma não disparou. Ao abaixar o braço, a arma dispara “acidentalmente” e a bala atinge Babulal Yadav, de 35 anos, que também é militar. Ele chegou a ser socorrido as pressas e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Na sequência, Manish foi preso em flagrante e teve a arma apreendida. O caso é investigado como homicídio culposo.

VEJA O VÍDEO:

Trigger warning: Gun shot

In UP’s Sonbhadra, groom Manish Madheshia killed his friend and Army Jawan Babu Lal Yadav after the pistol used for celebratory fire during wedding procession accidentally fired. The pistol belonged to the deceased Army jawan. pic.twitter.com/kfjDe9IEG0

