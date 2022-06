Wanessa diz que Dado Dolabella é ‘amor da sua vida’ e irrita Zilu Camargo

O romance entre a cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella está dividindo opiniões tanto do público, quanto da própria família da artista. Após o primo da cantora, Natan Camargo, afirmar que o romance entre os pombinhos já não é mais um segredo para a família, Lucas Pasin, colunista do Splash Uol, apurou com exclusividade o que os pais da cantora pensam sobre o relacionamento.

De acordo com as fontes da coluna, Wanessa Camargo, que já tinha engatado um romance com o ator entre os anos 2000 e 2004, está apresentando o ator para a família como “o amor de sua vida”. E diferentemente da primeira vez, Wanessa acredita que tanto ela, quanto Dolabella, estão mais maduros e responsáveis para um novo recomeço, já que ambos acreditam que a primeira vez não deu certo por causa da imaturidade e irresponsabilidade da juventude.

No que diz respeito ao aceitamento por parte dos pais da cantora, a situação fica um pouco mais complicada. Zezé Di Camargo, pai da cantora, acredita que a moça já tenha idade o suficiente para ser responsável por suas ações, e que não gostaria de ir contra suas decisões. No entanto, Zilu Camargo, mãe da cantora, não está muito contente com o relacionamento. A socialite tem receio que Wanessa sofra novamente ao lado de Dolabella, como aconteceu nos anos 2000.

Marcado por idas e vindas, polêmicas e brigas na frente dos paparazzis, a relação entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella no passado, durou pouco mais de quatro anos e não deixou uma boa impressão para o público. Posteriormente, Dolabella seguiu se envolvendo em relacionamentos conturbados e polêmicas envolvendo casos de agressão doméstica contra a mulher.