AC registra mais uma pessoa com suspeita de varíola do macaco; primeiro caso deu negativo

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou nesta quarta-feira (6), em entrevista concedida à imprensa, que mais um novo caso suspeito de ‘Monkeypox’, doença popularmente conhecida como varíola do macaco, foi identificado no Acre.

Ao todo, são 4 casos suspeitos, mas o primeiro, de um paciente de 30 anos, anunciado no último dia 14 de junho pela pasta, teve resultado negativo, com base na análise enviada para fora do Estado.

“Recebemos o resultado do primeiro suspeito, que deu negativo. A investigação sobre o caso já foi encerrada. O paciente foi acompanhado e já recebeu alta”, disse Débora dos Santos, coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde do Acre.

Outros dois casos foram registrados em Cruzeiro do Sul e seguem em análise.

A nova notificação apresentada nesta quarta é de um homem de Boca do Acre (AM), que está internado no Pronto-Socorro de Rio Branco.

“Ele deu entrada no hospital após sofrer agressões físicas e apresenta erupções cutâneas”, acrescentou a gestora.

O paciente de Boca do Acre não viajou para fora do Estado, de acordo com a família.

“Já foi realizada a coleta pelo Lacen. Ele segue internado no Huerb. Não está com nenhuma outra característica de Monkeypox, além da erupção cutânea, mas por conta desse sintoma precisa de avaliação. Já está sendo assistido e recebendo todos os cuidados necessários”, finalizou.