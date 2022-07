Acre registra 224 novos casos de coronavírus e 1 óbito neste domingo

De acordo com o boletim emitido pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), o estado registrou 224 novos casos de coronavírus neste domingo (10). O número de infectados é de 130.127 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 336.065 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.883 casos foram descartados e 55 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 123.276 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 6 seguem internadas.

Um óbito foi notificado neste domingo, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 aumente para 2.007 em todo o estado.

A paciente do sexo feminino, V. C. S, de 77 anos, faleceu no Pronto Socorro de Rio Branco no último dia 04 de julho. Possuía comorbidades e recebeu duas doses da vacina contra a Covid-19, mais uma dose de reforço.