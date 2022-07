Acreana é contratada pelo Botafogo e estreia com gol em clássico no Brasileiro Feminino A2

No dia seguinte, mesmo ainda não estando com o mesmo ritmo de jogo das companheiras de elenco já que estava de férias, foi relacionada para o clássico contra o Vasco, pela sexta rodada da primeira fase, entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo e aos 38 marcou o segundo gol do Alvinegro no empate por 2 a 2.

– Feliz de poder estrear e já estrear com gol, poder ajudar o Botafogo da melhor maneira possível. Depois de três longas temporadas jogando em Portugal, recebi a proposta pra jogar aqui. Estou muito feliz com a minha nova casa e espero ser muito feliz aqui, espero ganhar títulos aqui e, principalmente, o nosso foco principal é o acesso e trabalhando eu sei que vai dar muito certo – afirmou em entrevista exclusiva ao ge

Valéria é natural da cidade de Plácido de Castro, no interior do Acre. Após defender a Assermurb no estado natal foi atuar pelo Ceará antes de seguir para o futebol europeu. A atacante revela que já desejava voltar ao Brasil e a proposta do Botafogo apareceu para realizar essa vontade, por isso a escolha pelo clube carioca.

– Eu tinha passado três anos em Portugal e minha vontade era voltar pro Brasil. Acabou o contrato em Portugal, vim de férias pro Brasil e meus empresários entraram em contato comigo dizendo que havia um interesse muito grande do Botafogo e outro clube também muito interessado. Então, a partir de uma conversa eu conheci o treinador, que desde 2019, antes de eu ir pra Portugal, me queria trabalhando com ele e quando voltei ele retornou com esse interesse de que eu trabalhasse com ele, que está comandando o Botafogo. Então, como quis ficar no Brasil, recebi uma proposta muito boa do Botafogo e aceitei – destacou.