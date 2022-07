Câmara de Vereadores no interior do AC anuncia concurso público com salários de até R$ 4 mil; inscreva-se

A Câmara Municipal de Acrelândia divulgou nesta sexta-feira (1) um edital de concurso público para provimento de cargos e cadastro reserva para seu quadro de pessoal.

As vagas, para níveis fundamental, médio e superior, são para agente de contratação/pregoeiro, analista legislativo, contador e procurador jurídico e auxiliar administrativo de serviços gerais com salários entre R$ 1.300 e R$ 4 mil.

O concurso será realizado por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) e as inscrições podem ser feitas no site da organizadora no período de 1 de agosto até 8 de setembro de 2022. Segundo cronograma, as etapas se estendem até fevereiro do próximo ano.

O valor da inscrição será de R$ 50,00 para os cargos de ensino fundamental incompleto; R$ 75,00 para os cargos do ensino médio; R$ 125,00 para os cargos do ensino superior.