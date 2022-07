‘Colômbia’ e suspeito de envolvimento nas mortes de Bruno e Dom chegam em Manaus

Amarildo da Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, desembarcou em Manaus, na noite deste sábado (8). Segundo a Polícia Federal (PF), o homem que se identifica como Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia” e suspeito de chefiar uma quadrilha de pesca ilegal no Vale do Javari, também foi transferido para a capital.