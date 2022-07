Criminosos em veículo passam atirando em rua de Rio Branco e deixam três feridos

O monitorado por tornozeleira eletrônica Gleidson Melo da Silva, 40 anos, Wesley Estrada de Souza e um menor de 16 anos foram feridos a tiros na manhã desta quinta-feira (7), na rua 25 de Agosto, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Wesley e o adolescente de 16 anos estavam trabalhando na descarga de botijas de gás de um caminhão que havia acabado de chegar uma distribuidora. Já Gleidson estava próximo ao local onde a dupla estava trabalhando, quando três criminosos fortemente armados com três pistolas chegaram no local em um carro modelo HB20 de cor preto.

Os bandidos desceram do carro e efetuaram mais de 20 tiros para tentar matar o monitorado Gleidson, que foi ferido com 4 tiros, sendo dois nas costas, um na perna direita e um no pulso esquerdo. Durante o ocorrido, Wesley que é trabalhador e irmão do proprietário da distribuidora e o menor de 16 anos que é filho do dono também foram atingidos. Após a ação, os bandidos voltaram correndo para o veículo e fugiram do local.

Com ajuda de amigos, o monitorado Gleidson foi socorrido em um veículo de cor branco. Os amigos de Gleidson viram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passando e pediram ajuda. O monitorado foi socorrido e levado até o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Populares acionaram o Samu, que prestaram socorro a Wesley, que foi ferido com um tiro de raspão no quadril, e o adolescente que foi atingido por um tiro na perna esquerda, sendo que o projétil transfixou a perna do rapaz. Ambos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).