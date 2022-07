Escola de Música do Acre abre inscrições para curso de musicalização a docentes

Com o objetivo de fomentar as atividades musicais no processo de ensino-aprendizagem, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), por meio da Escola de Música do Acre (Emac), promove o curso Musicalizando a Docência.

Tal formação tem como público-alvo os professores que atuam nas redes pública e particular, ativistas culturais e demais profissionais das áreas de artes e recreação. O curso disponibiliza 20 vagas e terá a duração de 3 meses, distribuído em 1 aula por semana, no período da manhã.

O projeto educacional é gratuito e será ministrado pela docente da Emac, Mariana Revena Araújo, licenciada em Música pela Universidade Federal do Acre (Ufac), especializada em Canto e Educação Musical.

“Um dos focos do curso será o trabalho de sensibilização e a iniciação musical básica para os professores e demais participantes, a fim de proporcionar experiências musicais que possam ser desenvolvidas e compartilhadas com os alunos em sala de aula”, relata a docente.

As inscrições estão sendo realizadas na própria escola, localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II. O horário de atendimento ao público é das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para obter mais informações ou esclarecimentos, entre em contato com a Emac pelo número telefônico: 3229-4918 (fixo e WhatsApp).