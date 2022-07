Espaço Amandita traz para seu time o hairstylist Paulo Peixoto e conta que passará por transformações

A empresária Leoneide Amaral, mais conhecida como Léo Amaral, atualmente, proprietária do espaço de Saúde e Beleza Amandita, sempre busca inovação e novidades para melhor atender a clientela acreana.

Foi pensando nisso, que Amaral trouxe para seu time o hairstylist, Paulo Peixoto. Acreano do pé rachado, que em 1994 resolveu pegar um avião até São Paulo para fazer a faculdade que tanto queria, a de música, mas nem tudo está previsto como pensamos. Paulo finalizou sua graduação, porém, quando se deu conta, já estava encantado pelo mundo dos cabelos, adquirindo técnicas, frequentando academias como Jean Louis David, Vidal Sassoon e TONI & GUY e cuidando dos cabelos de muitos famosos.

Hoje, aos 46 anos, Paulo está de volta ao seu estado e compondo no time Amandita, o cabeleireiro quer mostrar que em terras acreanas também é possível encontrar bons profissionais que entregam o que há de mais novo no mundo fashion. “Hoje eu sou especialista em coloração e visagismo, trabalho com grandes marcas como Wella, Loreal e tantas outras. Resolvi trazer essa bagagem de conhecimentos para o Acre e para o espaço Amandita, porque o intuito é atender a clientela com novidade, empolgação e surpresas. Precisamos mostrar que o Acre possui profissionais à altura”, afirma o hairstylist.

Para Léo, ter uma equipe com o Paulo é ter uma equipe completa, porque seu objetivo é ter profissionais de qualificados, honestos e verdadeiros, com ela e com a clientela. “Quando vi o Paulo pela primeira vez, fiquei observando o jeito como ele trabalhava e desde então, fiquei de olho nele. Depois de um tempo conversamos, até que chegou a hora e o momento certo de ele estar comigo, na minha equipe. A dinâmica que ele trabalha, o zelo pela eficiência, as postagens dele nas redes sociais, tudo isso me impactou, foi aí que eu logo pensei que precisava e queria ele comigo. Paulo executa seu trabalho com maestria”, diz a empresária.

Vem aí uma transformação?

Antes mesmo de se tornar proprietária do Amandita, Léo já tinha planos de futuramente ter um espaço com o nome que sempre carregou consigo, uma equipe completa e um lugar aconchegante, que é o que já encontramos atualmente no Amandita, porém, mudanças são necessárias.

Com planos para melhor atender cada uma de seus clientes e colocar em prática projetos de longas datas, o espaço Amandita passará por uma transformação em breve. Para acompanhar de perto essas mudanças e saber mais detalhes, confira o Instagram (@amanditaespaco).

O Espaço de Saúde e Beleza Amandita fica localizado na Galeria Bessa, nº 322, rua Rio de Janeiro.