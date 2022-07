Estado publica edital de venda direta de terrenos em condomínio fechado

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), via Diretora de Gestão Patrimonial, Logística, Documental e Arquivística (Dirpap) publicou nesta terça-feira, 19, edital de divulgação de venda direta de dois terrenos localizados no condomínio Chácara Ipê.

O recebimento das propostas ocorrerá no horário de 7h30 às 14h, entre os dias 20 de julho à 18 de agosto de 2022, com abertura dos procedimentos no dia 19 de agosto de 2022 às 9h (horário local).

“Eu acredito que esta alienação possui suas vantagens para quem deseja morar em um condomínio de alto padrão e com valores acessíveis. Há, ainda, a possibilidade de venda parcelada, com entrada de 30% e o saldo remanescente em 48 parcelas mensais e sucessivas. Neste caso, não incidirão juros nem correção monetária no parcelamento”, afirma o chefe do Departamento de Análise Jurídica e Alienações, Paulo Cesário.

Quem desejar fazer uma visita, basta enviar um e-mail para o endereço [email protected] ou nos procurar no anexo da Seplag, onde está localizada a Dirpap, na Estrada do Aviário, 295, Aviário.

As informações completas e detalhadas podem ser lidas no edital por meio do link:

http://seplag.ac.gov.br/gestao-governamental/sistema-eletronico-de-leiloes/.