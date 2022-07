ExpoAcre terá videomonitoramento: “Esquema de segurança fortíssimo”, diz organizador

A três dias para o início da ExpoAcre 2022, os preparativos estão a todo vapor e o Parque de Exposições Wildy Viana praticamente pronto para receber o público.

Após dois anos sem ocorrer a festa, por conta da pandemia, a expectativa é grande tanto para quem vai prestigiar, quanto para os organizadores.

Em conversa com o ContilNet, nesta quarta-feira (27), Dudé Lima, um dos organizadores da exposição, disse que uma das principais preocupações é com a segurança dos frequentadores e expositores e para isso, as forças de segurança do Estado estão preparadas para garantir diversão segura.

“Dessa vez o investimento do governador e do secretário da Fazenda aqui foi enorme, quem vem aqui se surpreende. A gente vai ter aqui um esquema de segurança fortíssimo, vai ter vídeo monitoramento, câmeras espalhadas por aqui, quem vier para cá se divertir, fazer negócio ou passear com a família vai ser muito bem recebido e quem vier com segundas intenções vai ser recebido pela polícia”, asseverou Lima.

Serão 280 policiais militares fazendo a segurança no Parque de Exposições. “Esse ano vamos consolidar a ExpoAcre como o maior evento do Acre”, finalizou.

A ExpoAcre tem início no próximo sábado (30). A expectativa de público está entre 10 a 30 mil pessoas por dia, com concentração maior nos dias de show.

Para a Cavalgada, que acontece dia 30 e abre a Expoacre, a Segurança vai estar colocando um efetivo de 160 agentes, distribuídos entre policiais militares, civis, penais, bombeiros, equipes de trânsito e atendimento móvel de urgência (Samu).